«Проклятое место»: кто ответит за жизни погибших под Ростовом-на-Дону?

Ростов-на-Дону, , 18:06 — REGNUM В Ростовской области проводится доследственная проверка по факту автокатастрофы, которая унесла жизни пяти человек. Как проинформировали ИА REGNUM в региональном управлении СКР 15 ноября, будет дана оценка оказанию перевозчиком услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей. Ранее по факту дорожной аварии было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Напомним, водитель микроавтобуса «Газель» в ночь на 15 ноября не справился с управлением и врезался в стоящий большегруз КамАЗ. ДТП произошло в Азовском районе на трассе М-4 «Дон». В результате аварии погибли пять человек, в том числе двое подростков, ещё шестеро получили травмы. Известно, что пассажиры микроавтобуса возвращались в Ростов-на-Дону после матча Нигерии с Аргентиной, который состоялся 14 ноября в Краснодаре.

Руководство, тренерский штаб и игроки футбольного клуба «Ростов» выразили глубокие соболезнования родственникам и близким погибших.

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Тем временем, сами жители Азовского района называют участок трассе, где погибли люди, проклятым. Они вспоминают, как восемь лет назад на этот самом месте произошла автокатастрофа, в которой погиб 21 человек. Как сообщает «Комсомольская правда», в тот роковой день водитель бензовоза на скорости выскочил на встречную полосу и врезался в автобус, который двигался из Курганинска в сторону Ростова-на-Дону. Также несколько лет назад здесь погибли молодожёны, которые держали путь на черноморское побережье. Их машина врезалась в автобус.

Буквально за два месяца до трагедии с футбольными болельщиками при таких же обстоятельствах погибли три человека. Утром 24 августа микроавтобус Hyundai врезался в грузовик, который стоял на обочине.