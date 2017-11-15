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Смертельная поездка: матч Нигерии с Аргентиной обернулся трагедией

Происшествия

Возвращавшиеся ночью из Краснодара в Ростов-на-Дону футбольные болельщики попали в страшное ДТП

Смертельная поездка: матч Нигерии с Аргентиной обернулся трагедией
Иллюстрация: Пресс-служба областной поисково-спасательной службой
На месте ДТП

Ростов-на-Дону, 15 ноября 2017, 09:23 — REGNUM  В ночь на 15 ноября в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошла страшная авария. В автокатастрофе погибли пять человек, в том числе двое детей. Об этом ИА REGNUM проинформировали в областной поисково-спасательной службе.

Уточняется, что трагедия произошла около 2:00 в Азовском районе. Микроавтобус «Газель-Next», в котором находились 12 человек, въехал в стоящий на обочине большегруз. На фотографиях видно, что «Камаз» не пострадал, а микроавтобус превратился в груду металла. Для того, чтобы помочь уцелевшим пассажирам выбраться из покореженного транспортного средства, потребовался специальный гидравлический инструмент.

Пять человек, находившиеся в «Газели», были госпитализированы в больницу Батайска и Кущёвскую районную больницу, два человека медицинскую помощь получили на месте аварии.

В региональном управлении МЧС сообщили, что микроавтобус возвращался в Ростов-на-Дону из Краснодара, где накануне состоялся футбольный матч с участие сборных команд Нигерии и Аргентины.

Согласно общей статистике регионального ГИБДД, за январь-сентябрь 2017 года на Дону значительно возросло число аварий со смертельным исходом, произошедших по вине водителей автобусов. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года этот показатель вырос на 80%. Если в 2016 году в ДТП с участием пассажирского транспорта погибли пять человек, то в текущем — девять.

Ещё одна авария с участием рейсового автобуса произошла 14 ноября уже на трассе «Волгоград — Астрахань». Известно, что автобус Volvo выехал из Ростова-на-Дону. По предварительным данным, причиной аварии стал сильный туман. Водитель не справился с рулевым управлением и съехал в кювет. К счастью, обошлось без жертв, три человека получили травмы. Всего в салоне автобуса находилось 17 пассажиров.

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Дорожно-транспортные происшествия

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