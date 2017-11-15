Смертельное ДТП с «Газелью» под Ростовом: возбуждено уголовное дело

Ростов-на-Дону, , 12:26 — REGNUM Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием «Газели» и грузовика под Ростовом, в котором погибли пять человек. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 15 ноября в Азовском районе на 1114 км автодороги М-4 «Дон» микроавтобус «Газель», в салоне которого находились 12 человек, въехал на скорости в стоящий на обочине грузовик.

В результате ДТП погибли пять человек, еще шесть были госпитализированы с различными травмами в больницу.

По информации регионального МЧС, «Газель» возвращалась в Ростов из Краснодара после футбольного матча Нигерия — Аргентина.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным регионального ГИБДД, в Ростовской области с января по сентябрь 2017 года на 80% выросло число ДТП со смертельным исходом по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года. Так, прошлом году в авариях погибло пять человек, в текущем — девять.

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