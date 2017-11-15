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Разбившийся под Хабаровском самолет упал с высоты 600 метров

Происшествия

Экипаж самолета допустил критическое сваливание в крен

Нелькан, Хабаровский край, 15 ноября 2017, 16:11 — REGNUM  Экипаж самолета L-410 при посадке допустил критическое сваливание в крен на высоте 600 метров, что привело к падению, сообщает 15 ноября Интерфакс со ссылкой на источник в службе транспортного надзора.

«Удалось установить, что критическое сваливание в крен шло на высоте порядка 600 метров. С этой высоты самолёт упал на землю», — сказал источник.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября 2017 года в Хабаровском крае во время посадки на аэродром в городе Нелькан потерпел крушение самолет L-410. Воздушное судно при посадке стало заваливаться набок, и за два километра до посадочной полосы самолет пропал с радаров.

На борту самолета находились семь человек, в том числе два члена экипажа. В результате аварии шесть человек погибли и один ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

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По факту крушения самолета и гибели людей возбуждено уголовное дело.

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Следственный комитет на транспорте рассматривает три версии причин крушения — погодные условия, технические неисправности и ошибку экипажа.

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Авиапроисшествия
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