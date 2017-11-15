Следователи отрабатывают три версии авиакатастрофы в Хабаровском крае

Нелькан, Хабаровский край, 15 ноября 2017, 09:29 — REGNUM Самолет L-410 мог разбиться из-за неблагоприятных погодных условий, ошибки пилотирования или технических неисправностей, данные версии авиакатастрофы в Хабаровском крае рассматривают следователи дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, говорится 15 ноября на сайте ведомства.
Уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета с пассажирами на борту возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ.
Следователи усматривают нарушение правил безопасности движения и эксплуатации самолета в действиях ответственных лиц, в результате которых погибли шесть человек.
По данным следствия, самолет L-410 потерпел крушение 15 ноября 2017 года около 13:00 по местному времени. Он принадлежал ФГУП «Хабаровские авиалинии» и совершал полет по маршруту Хабаровск-Нелькан. При заходе на посадку самолет завалился на бок и рухнул. Трое пассажиров и двое членов экипажа получили смертельные травмы.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на борту самолета находились семь человек, в том числе два члена экипажа. Изначально сообщалось о шести погибших, затем в экстренных службах сообщили, что в авиакатастрофе выжил ребенок.
Он был доставлен в ЦРБ Нелькана вертолетом санитарной авиации в тяжелом состоянии.
На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, которая установит все обстоятельства произошедшего.
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