Следователи отрабатывают три версии авиакатастрофы в Хабаровском крае

Нелькан, Хабаровский край, , 09:29 — REGNUM Самолет L-410 мог разбиться из-за неблагоприятных погодных условий, ошибки пилотирования или технических неисправностей, данные версии авиакатастрофы в Хабаровском крае рассматривают следователи дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, говорится 15 ноября на сайте ведомства.

Уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета с пассажирами на борту возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ.

Следователи усматривают нарушение правил безопасности движения и эксплуатации самолета в действиях ответственных лиц, в результате которых погибли шесть человек.

По данным следствия, самолет L-410 потерпел крушение 15 ноября 2017 года около 13:00 по местному времени. Он принадлежал ФГУП «Хабаровские авиалинии» и совершал полет по маршруту Хабаровск-Нелькан. При заходе на посадку самолет завалился на бок и рухнул. Трое пассажиров и двое членов экипажа получили смертельные травмы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на борту самолета находились семь человек, в том числе два члена экипажа. Изначально сообщалось о шести погибших, затем в экстренных службах сообщили, что в авиакатастрофе выжил ребенок.

Он был доставлен в ЦРБ Нелькана вертолетом санитарной авиации в тяжелом состоянии.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, которая установит все обстоятельства произошедшего.

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