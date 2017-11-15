При крушении самолёта в Хабаровском крае удалось выжить ребёнку

Хабаровск, , 07:47 — REGNUM В Хабаровском крае 15 ноября разбился самолёт, на борту которого находились два члена экипажа и пять пассажиров. Живым обнаружен только ребёнок, сообщает ИА REGNUM.

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По предварительным данным, сначала самолёт L-410 пропал с радаров в районе села Нелькан, а после стало известно, что он разбился при заходе на посадку в местном аэропорту.

На борту находились два члена экипажа и пять пассажиров. По данным «Интерфакса», тела шести погибших уже извлечены из-под обломков воздушного судна, с места трагедии госпитализирован ребёнок.

Известно также, что самолёт принадлежит местной компании «Хабаровские авиалинии».

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области расследуется уголовное дело после крушения 7 ноября самолёта Ан-2 у населённого пункта Экимчан. Один из пилотов погиб.