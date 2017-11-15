В Крыму в ответ на резолюцию Украины посоветовали не «заниматься ерундой»

Симферополь, , 10:27 — REGNUM Внесенный Украиной на генеральную ассамблею ООН проект резолюции о нарушении прав человека в Крыму был принят без понимания сути вопроса, а «Украине пора прекратить заниматься ерундой», заявил 15 ноября вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.

«Это уже система, не разобравшись в сути вопроса, не вникнув, не изучив, не поняв процессы, которые происходят, принимаются какие-то решения», — цитирует РИА Новости Фикса.

По его словам, в регионе уже спокойно относятся к тому, что Украина спекулирует крымским вопросом на международной арене, однако удивительной является позиция стран, поддерживающих принятие подобных документов.

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Кроме того, полуостров уже посещали различные «многочисленные зарубежные делегации», которые убедились в том, что права человека соблюдаются с должным уважением друг к другу всех проживающих народов.

«Украине пора прекратить заниматься ерундой, спекулируя крымским вопросом на международной арене», — заключил Фикс.

Он добавил, что в Крыму со всей строгостью подходят к соблюдению прав, а принятая резолюция основана на голословных заявлениях украинской стороны.

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Напомним, украинский проект резолюции о правах человека в Крыму был принят третьим комитетом генассамблеи ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам 14 ноября. Ожидается, что он будет рассмотрен на пленарном заседании 72-й сессии генассамблеи.

В резолюции содержится призыв к России выполнить 12 рекомендаций, направленных на незамедлительное прекращение нарушений «прав человека в отношении жителей Крыма».

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