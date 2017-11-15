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В Крыму в ответ на резолюцию Украины посоветовали не «заниматься ерундой»

Происшествия

Действия Украины на международной арене сопровождаются спекуляциями «крымским вопросом», при этом на гессамблее ООН была принята резолюция без понимания сути вопроса

Симферополь, 15 ноября 2017, 10:27 — REGNUM  Внесенный Украиной на генеральную ассамблею ООН проект резолюции о нарушении прав человека в Крыму был принят без понимания сути вопроса, а «Украине пора прекратить заниматься ерундой», заявил 15 ноября вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.

«Это уже система, не разобравшись в сути вопроса, не вникнув, не изучив, не поняв процессы, которые происходят, принимаются какие-то решения», — цитирует РИА Новости Фикса.

По его словам, в регионе уже спокойно относятся к тому, что Украина спекулирует крымским вопросом на международной арене, однако удивительной является позиция стран, поддерживающих принятие подобных документов.

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Кроме того, полуостров уже посещали различные «многочисленные зарубежные делегации», которые убедились в том, что права человека соблюдаются с должным уважением друг к другу всех проживающих народов.

«Украине пора прекратить заниматься ерундой, спекулируя крымским вопросом на международной арене», — заключил Фикс.

Он добавил, что в Крыму со всей строгостью подходят к соблюдению прав, а принятая резолюция основана на голословных заявлениях украинской стороны.

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Напомним, украинский проект резолюции о правах человека в Крыму был принят третьим комитетом генассамблеи ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам 14 ноября. Ожидается, что он будет рассмотрен на пленарном заседании 72-й сессии генассамблеи.

В резолюции содержится призыв к России выполнить 12 рекомендаций, направленных на незамедлительное прекращение нарушений «прав человека в отношении жителей Крыма».

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