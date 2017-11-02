В Киеве считают, что новая резолюция ООН приближает Крым к Украине

Киев, , 14:42 — REGNUM Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко считает, что внесенная Киевом резолюция о якобы нарушениях прав человека в Крыму содержит новые требования, которые могут приблизить «возвращение» полуострова в состав Украины. Об этомЕльченко заявил 2 ноября в интервью «Укринформ».

По словам украинского постпреда, в резолюции содержится требование признания «вооруженного конфликта между Россией и Украиной».

«Резолюция подтверждает, что между Украиной и Россией существует международный вооруженный конфликт», — передает слова Ельченко «Укринформ»

Отметим, Россия не является стороной конфликта на Украине, что отражено в основном документе, призванном урегулировать ситуацию в Донбассе, — Минских соглашениях. Проект украинской резолюции очевидным образом противоречит Минским соглашениям.

По словам Ельченко, Резолюция осуждает «принудительный» перевод на российское гражданство жителей полуострова.

Он также добавил, что под давлением международного сообщества Россия выполнит требования резолюции.

«Если мы и наши партнеры будем настойчивыми, рано или поздно Россия будет вынуждена под международным давлением все эти требования выполнить», — считает Ельченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября 2017 года Украина внесла в ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму и Севастополе.

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В России документ назвали лживым и циничным, так как многие утверждения в резолюции построены на откровенной лжи. В частности, утверждается, что украинцы и крымские татары не имеют права получать образование на родном языке. В отличие от Украины, где согласно новому закону об образовании национальные меньшинства действительно лишены такого права, в Крыму и украинцы и крымские татары получают образование на родном языке.

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Резолюция также требует отмены запрета на экстремистскую организацию «Меджлискрымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Заместитель председателя крымского правительства Дмитрий Полонский считает, что требование отменить запрет указывает на международную поддержку Киевом террористов.

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