Рутений-106: радиационная угроза или информационная война с РФ?

Париж, , 13:08 — REGNUM Службы мониторинга ЕС обнаружили в атмосфере, по информации французского института радиологической защиты и ядерной безопасности (IRSN), следы искусственного радиоактивного элемента рутений-106, сообщает 10 ноября издание Le Figaro.

Стоит отметить, что это не первый случай обнаружения следов рутения-106 в атмосфере ЕС.

«На данный момент этот радиоактивный материал был обнаружен в очень небольших количествах с помощью измерительных приборов, расположенных в Норвегии, Швейцарии и Австрии», — говорилось 4 октября 2017 года в статье французской Le Figaro.

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Специалисты IRSN в статье отмечали, что интересуются присутствием рутения-106 в воздухе не потому, что существует какая-либо опасность для здоровья человека или окружающей среды,

«поскольку измеренные концентрации в тысячи раз ниже, чем фоновый шум естественной радиоактивности, измеренный на постоянной основе», — говорит Жан-Марк Перес, заместитель генерального директора IRSN.

Причина повышенного интереса к этому радиоактивному элементу заключается в том, что

«так как в окружающей среде нет ни естественного источника рутения 106, ни какого-либо искусственного источника, который бы испускал его непрерывно, мы хотели бы знать, откуда этот радиоактивный элемент», — добавил Перес.

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Тогда уже западные СМИ заявляли о «российском следе» радиоактивного загрязнения, однако эта версия, по заявлению госкорпорации «Росатом», совершенно несостоятельна.

В свежем материале Le Figaro говорится о том, что крупнейшие агентства по мониторингу радиоактивности в Европе, IRSN во Франции и BfS в Германии снова обнаружили в атмосфере следы рутения-106, и сразу заподозрили в загрязнении атмосферы рутением-106 Россию, а конкретно — некие области в районе южного Урала РФ.

Напомним, специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не берутся делать выводы в отношении определения места утечки радиоактивного рутения-106 без фактической отчетности от государства, в котором эта утечка произошла.

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