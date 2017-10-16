Новые жертвы гражданской войны в Сомали: в Могадишо погибли 276 человек

Могадишо, , 09:54 — REGNUM В столице Сомали — Могадишо, прогремел взрыв, серьезно пострадало здание посольства Катара, ранен поверенных в делах страны, говорится в сообщении МИД Катара.

Возле здания посольства в ночь на воскресенье взорвался начиненный взрывчаткой грузовик. Поверенный в делах Катара незначительно ранен, угроз его жизни и здоровью нет.

Здание катарской дипмиссии находится на одной из оживленных улиц Могадишо, что привело к большому числу жертв. По последним данным властей Сомали в результате взрыва 276 человек погибли, порядка 300 пострадали.

В стране объявлен трехдневный траур. По предварительным данным, взрыв устроила радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб» («Движение молодых моджахедов»), связанная с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ).

Группировка борется против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Власти страны заявили, что это «самый мощный и смертельный» теракт за всю историю Сомали.

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В настоящее время медики борются за жизни раненых, на месте происшествия ведутся поиски пострадавших, полиция разбирает завалы. Президент Мохаммед Абдуллахи Мохаммед сам присоединился к сдающим кровь донорам в местной клинике и призвал сограждан помочь пострадавшим.

Машина взорвалась в районе, где находятся здания посольств, министерств и ведомств. Это самая плотно населенная часть Могадишо. ООН назвала террористическую атаку в Могадишо «отвратительной» и назвала число погибших в ней людей «беспрецедентным».

В Сомали теракты происходят часто, их организовывают многочисленные группировки: с 1991 года страна фактически находится в состоянии гражданской войны. Большую часть территории контролируют правительственные войска, однако южная и центральная части страны остаются ареной борьбы с террористическими группировками.

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В 2017 году было уже более 10 терактов: так, в июле жертвами взрыва в столице стали 10 человек, 20 пострадали. В середине июня 19 человек погибли при нападении боевиков на отель и ресторан в столице Сомали. Тогда сначала взорвался автомобиль, а затем отель захватили вооруженные боевики. Пять боевиков были ликвидированы.

В этот же день террористы группировки «Аш-Шабаб» взяли в заложники 20 посетителей ресторана быстрого питания Pizza House. Погибли не менее 14 человек, среди них были иностранные граждане.