Число жертв теракта в Сомали превысило 270 человек

Могадишо, , 03:06 — REGNUM Количество погибших при взрыве в Могадишо возросло до 276 человек. Об этом в своем микроблоге сообщил министр информации Сомали Абдирахман Осман.

«К настоящему времени число погибших увеличилось до 276, порядка 300 человек ранены в результате варварской атаки террористов из группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Могадишо», — говорится в сообщении в Twitter.

По словам Османа, соседние государства, включая Джибути, Эфиопию и Кению, заявили о готовности помочь в лечении раненых. Анкара также положительно ответила на запрос Сомали о возможной перевозке пострадавших в Турцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в Могадишо взорвался начиненный взрывчаткой грузовик. Власти назвали теракт крупнейшим в истории страны. Сообщалось о 231 погибшем и 275 раненых. По данным Associated Press, ни одна из группировок не заявила о своей причастности к атаке.

Напомним, что с 1991 года Сомали фактически находится в состоянии гражданской войны. Большую часть территории контролируют правительственные войска, однако южная и центральная части страны остаются ареной борьбы с террористическими группировками.

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