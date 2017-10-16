Понедельник, 16 Октября 2017 года
08:10:01 МСК

СБ ООН осудил теракт в столице Сомали

Общество

14 октября в столице Сомали Могадишо взорвался начиненный взрывчаткой грузовик

СБ ООН осудил теракт в столице Сомали
Michael Deal
Взрыв

Вашингтон, 16 октября 2017, 07:48 — REGNUM  Совет безопасности ООН осудил террористическую атаку в столице Сомали, произошедшую 14 октября 2017 года. Об этом, как передает РЕН ТВ, говорится в заявлении Совбеза.

«Мы (СБ ООН) самым серьезным образом осудили террористическую атаку в Могадишо», — отмечается в заявлении организации.

Представители СБ ООН потребовали от властей Сомали привлечь к ответственности виновных в организации кровавой акции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 октября в столице Сомали Могадишо взорвался начиненный взрывчаткой грузовик. Трагедия произошла возле здания гостиницы в районе Ходан.

По последним данным, в результате взрыва погибли 276 человек, еще около 300 получили ранения.

Читайте также: Число жертв теракта в Сомали превысило 270 человек

Читайте также: В Сомали в результате теракта погибли более 230 человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гражданская война в Сомали