СБ ООН осудил теракт в столице Сомали

Вашингтон, , 07:48 — REGNUM Совет безопасности ООН осудил террористическую атаку в столице Сомали, произошедшую 14 октября 2017 года. Об этом, как передает РЕН ТВ, говорится в заявлении Совбеза.

«Мы (СБ ООН) самым серьезным образом осудили террористическую атаку в Могадишо», — отмечается в заявлении организации.

Представители СБ ООН потребовали от властей Сомали привлечь к ответственности виновных в организации кровавой акции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 октября в столице Сомали Могадишо взорвался начиненный взрывчаткой грузовик. Трагедия произошла возле здания гостиницы в районе Ходан.

По последним данным, в результате взрыва погибли 276 человек, еще около 300 получили ранения.

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