Полиция Австралии обнаружила подпольную нарколабораторию в Сиднее

Канберра, , 23:46 — REGNUM Полиция Австралии обнаружила подпольную лабораторию по производству наркотиков в западном районе Сиднея, арестованы четверо подозреваемых, 3 августа сообщает Australian Associated Press.

Читайте также: США предупредили Колумбию о возможных «двустронних проблемах»

Сотрудники полиции изъяли семь килограммов кристаллического метамфетамина и $50 тыс. наличными. Стоимость изъятых наркотиков оценивается в сотни тысяч долларов.

Подпольная лаборатория находилась в районе Банкстаун. Арестованные доставлены в местные полицейские участки.

Читайте также: В Австралию прорывалась яхта литовцев с рекордным грузом наркотиков

Напомним, 3 августа литовские СМИ сообщили, что у побережья Французской Полинезии правоохранительные органы задержали яхту, на которой находилось 1,4 тонн кокаина. Правоохранители уверены, что подозреваемые намеревались реализовать партию наркотиков на австралийском рынке.

Читайте ранее в этом сюжете: ООН обеспокоена ростом производства коки в Боливии после 5 лет сокращения