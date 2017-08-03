Полиция Австралии обнаружила подпольную нарколабораторию в Сиднее

Канберра, 3 августа 2017, 23:46 — REGNUM Полиция Австралии обнаружила подпольную лабораторию по производству наркотиков в западном районе Сиднея, арестованы четверо подозреваемых, 3 августа сообщает Australian Associated Press.
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Сотрудники полиции изъяли семь килограммов кристаллического метамфетамина и $50 тыс. наличными. Стоимость изъятых наркотиков оценивается в сотни тысяч долларов.
Подпольная лаборатория находилась в районе Банкстаун. Арестованные доставлены в местные полицейские участки.
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Напомним, 3 августа литовские СМИ сообщили, что у побережья Французской Полинезии правоохранительные органы задержали яхту, на которой находилось 1,4 тонн кокаина. Правоохранители уверены, что подозреваемые намеревались реализовать партию наркотиков на австралийском рынке.
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