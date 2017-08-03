США предупредили Колумбию о возможных «двустронних проблемах»

Вашингтон, , 11:56 — REGNUM США 2 августа предупредили Колумбию о «политических и двусторонних проблемах», если «в ближайшее время» не будет остановлено увеличение производства коки в стране, сообщает El Periódico.

Помощник госсекретаря США по безопасности и борьбе с наркотиками Уильям Браунфилд венес подобное предупреждение после участия в слушаниях по Колумбии на заседании подкомитета по делам Латинской Америки в Сенате.

«Если мы не достигнем решения, приемлемого для обеих стран, довольно скоро мы увидим политические и двусторонние проблемы, и это то, чего я хочу избежать», — заявил Браунфилд журналистам в конце слушания.

Кроме того, несколько американских законодателей предложили сократить помощь Колумбии из бюджета США в связи с наращиванием производства коки. Так, республиканцы предложили в 2018 финансовом году сократить на 30% те $336 млн, которые заложены в бюджет на материальную помощь Колумбии.

Браунфилд высказал «умеренно оптимистичную» надежду на, что в 2017 году производство коки в Колумбии «достигнет вершины роста и, возможно, пойдет на спад».

Представитель Госдепа обвинил недавно разоружившуюся и демобилизовавшуюся леворадикальную повстанческую группировку Революционные вооруженные силы Колумбии — Народная армия (FARC-EP) в том, что она является «ключевым пособником» увеличения масштабов культивирования коки, заявив, что рост на 130% наблюдался в течение последних трех лет мирных переговоров FARC с колумбийским правительством.

Тем не менее, он отметил, что решение правительства Хуана Мануэля Сантоса прекратить в 2015 году воздушное орошение ядом незаконных посадок коки «оказало влияние на взрыв производства», и США выступают «против» этой меры, несмотря на возможную опасность применяемых химикатов для здоровья человека.

Браунфилд также рекомендует Боготе применять целостный подход в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, включая повышение уровня образования, поощрение альтернативного развития, борьбу с отмыванием денег и развитие инфраструктуры.

«Если нет хороших дорог, стратегия по борьбе с наркотиками не будет работать. Если фермер не может вывезти свой урожай на рынок, он вернётся к выращиванию коки. Это так просто», — пояснил Браунфилд.

Напомним, по данным правительства США, в 2016 году незаконное культивирование коки в Колумбии достигло рекордных масштабов, распространившись на 188 тыс. га с потенциалом производства кокаина 710 метрических тонн.