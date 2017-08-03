В Австралию прорывалась яхта литовцев с рекордным грузом наркотиков

Вильнюс, , 14:04 — REGNUM Четыре граждина Литвы и один Латвии арестованы у берегов Французской Полинезии, пишет сегодня, 3 августа, литовский новостной портал Lietuvos rytas. На борту яхты находилось 1,4 т кокаина, наркотик предназначался для рынка Австралии. Его стоимость превышает 100 млн евро.

Подозрение у местных правоохранительных органов вызвал тот факт, что судно двигалось по странному маршруту. Стартовав из Панамы, яхта без остановок дошла до Французской Полинезии. Остановилась у одного из отдалённых и малонаселённых островов для короткого ремонта. Судно практически сразу продолжило свой путь прямо и без остановок в Австралию. После проверки данных экипажа выяснилось, что одно лицо уже привлекало внимание полиции за наркоторговлю. Яхту решено было проверить.

Это рекордный груз кокаина в этом регионе, отмечает полиции Французской Полинезии.