Туркменистанских дипломатов застали за азартной игрой со ставкой в $1 млн

Ашхабад, , 16:00 — REGNUM В Ашхабаде сотрудники правоохранительных органов арестовали участников карточной игры, ставка в которой составляла около $1 млн (59,91 млн рублей). Среди задержанных оказалось несколько работников Министерства иностранных дел Туркмении, сообщило радио «Азатлык».

"Впоследствии на место происшествия прибыли сотрудники Министерства национальной безопасности Туркменистана, которые без составления протокола, с формулировкой «с остальным разберемся сами», отпустили сотрудников полиции», — пишет правозащитное издание.

Дальнейшая судьба задержанных неизвестна. Однако, согласно имеющейся информации, большинство из них, в том числе и дипломаты, были отпущены. Дела же более высокопоставленных чиновников будут переданы в суд.

Официальные органы Туркмении комментировать произошедший инцидент не пожелали, резюмирует «Азатлык». Государственные СМИ также обошли эту тему стороной.

ИА REGNUM напоминает, что по мнению местных и зарубежных правозащитников, в Туркмении в течение последних лет складывается дефицит валютных резервов.

Отметим, что в начале июля 2017 года туркменистанское правительство фактически признало наличие этой проблемы.

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