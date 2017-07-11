Дефицит валюты в Туркмении: с иностранцев будут взимать по $2 в сутки

Ашхабад, , 11:09 — REGNUM Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о введении нового туристического сбора. Начиная с 1 августа 2017 года, с проживающих в Туркмении иностранных граждан и лиц без гражданства будут взимать по $2 (120 рублей) в сутки. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Сделано это, как утверждают в правительстве этой среднеазиатской страны, для увеличения объема поступлений валюты в государственную казну.

Будут ли выплачивать эти деньги только иностранцы с туристическими визами или же иностранных бизнесменов также заставят сделать вклад в пополнение туркменистанского бюджета пока неизвестно.

ИА REGNUM напоминает, что по мнению местных и зарубежных правозащитников, в Туркмении в течение последних лет наблюдается дефицит валютных резервов.

В пользу этой версии свидетельствуют регулярные ужесточения правил обмена иностранных валют и ограничения на перевод денег за рубеж.