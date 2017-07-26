Узбекистан отслеживает ситуацию с пострадавшими в ДТП в Саратовской области

Ташкент, , 11:39 — REGNUM Посольство Узбекистана в России держит на контроле ситуацию, связанную с дорожно-транспортным происшествием в Озинском районе Саратовской области, где пострадали пять узбекистанцев. Об этом сообщает 26 июля МИД Узбекистана.

Внешнеполитическое ведомство Узбекистана указывает, что 25 июля около 16 часов по местному времени в результате дорожно-транспортного происшествия в Саратовской области пострадали девять человек. Среди них — пятеро граждан Узбекистана и четверо россиян.

Все пострадавшие были доставлены в Озинскую клиническую больницу. В целях оказания помощи узбекским гражданам Консульский отдел посольства в срочном порядке связался с МЧС России.

«Родственники могут узнать о состоянии здоровья своих близких, пострадавших в аварии по телефону МЧС России +7 937−639−01−43», — говорится в сообщении.

Ранее Министерство иностранных дел Узбекистана выясняло обстоятельства гибели семи граждан страны при пожаре в Санкт-Петербурге, который произошел 13 июля 2017 года.

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