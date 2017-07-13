На пепелище в ангаре в пригороде Петербурга найдены останки погибших

Санкт-Петербург, , 10:13 — REGNUM При разборе пепелища на месте сгоревшего ангара в Колпинском районе Петербурга найдены останки погибших людей. Точное количество жертв устанавливается, сообщили 13 июля в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, ночью 13 июля 2017 года на территории промзоны произошло возгорание ангара. От огня обрушилась кровля сооружения. После тушения пожара при разборе завалов были обнаружены тела людей.

По данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре поступило в 03:30 на телефон «01» с улицы Загородная, дом 6, в городе Колпино. В цельнометаллическом ангаре размером 15×40 метров горела обстановка по всей площади. На место прибыли 7 единиц техники и 33 пожарных и спасателя. В 04:56 пожар был ликвидирован.

Следственными органами СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

«В настоящее время проводится осмотр места происшествия <…> Назначаются необходимые экспертизы, в частности судебно-медицинские экспертизы с целью установления обстоятельств и причины смерти. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля пожарным пришлось бороться с огнем в другом ангаре с лакокрасочным производством в Колпинском районе Петербурга. Пожар начался около 17:00 в поселке Петро-Славянка. Площадь горения составила 4800 кв. м. С огнем удалось справиться только к 20 часам того же дня.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар в Петербурге локализован с помощью вертолётов и поезда