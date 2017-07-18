Тела семи погибших в России граждан Узбекистана доставлены на родину

Ташкент, , 10:16 — REGNUM Останки семи граждан Узбекистана, погибших при пожаре в Колпинском районе Санкт-Петербурга, доставлены в город Ургенч (Хорезмская область Узбекистана). Как сообщил 17 июля МИД Узбекистана, возвращению тел погибших на родину содействовали власти Санкт-Петербурга и Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» (Узбекские авиалинии).

«Накануне были завершены процедуры опознания тел, оформления свидетельств о смерти и получены разрешения следственных органов на транспортировку тел», — сообщил МИД.

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что «в настоящее время следствие по выяснению причин пожара продолжается».

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Санкт-Петербурге задержана директор общества с ограниченной ответственностью, арендовавшего ангар для производства железобетонных конструкций, где при пожаре погибли граждане Узбекистана.

Возгорание металлического ангара произошло на территории промышленной зоны в Колпино. В результате пожара обрушилась кровля. После тушения огня при разборе завалов были обнаружены тела семерых мужчин. По данным СМИ, они занимались производством бордюрного камня.

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