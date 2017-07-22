Суббота, 22 Июля 2017 года
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Вертолёт совершил жёсткую посадку на улице Лос-Анджелеса

Происшествия

В результате аварии пострадали четверо находившихся на борту

Лос-Анджелес, США, 22 июля 2017, 00:44 — REGNUM  Небольшой вертолёт Robinson R44 совершил жёсткую посадку на одной из улиц Лос-Анджелеса, передаёт Associated Press.

Как сообщается, инцидент произошел 21 июля в районе Шерман-Оукс.

На борту вертолёта находились четыре человека, они получили травмы различной степени тяжести.

Уточняется, что, но земле в результате инцидента никто не пострадал.

Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

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Авиапроисшествия