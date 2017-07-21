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Самолёт Lufthansa совершил экстренную посадку из-за сгоревшей кофемашины

Политика

На борту воздушного судна находились 186 пассажиров

Ларнака, Кипр, 21 июля 2017, 01:47 — REGNUM  Пассажирский самолёт Airbus A330 авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку на Кипре из-за запаха гари на борту, передает Stuttgarter Zeitung.

Воздушное судно со 186 пассажирами на борту осуществляло рейс из Мюнхена в Эр-Рияд.

Во время полёта члены экипажа почувствовали запах гари в салоне, в связи с чем была запрошена экстренная посадку в аэропорту Ларнаки.

После приземления все пассажиры рейса были эвакуирован. В ходе осмотра самолёта было установлено, что причиной запаха стала сломавшаяся кофемашина.

По информации агентства DPA, через некоторое время борт продолжил рейс в столицу Саудовской Аравии.

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