В США легкомоторный самолет экстренно приземлился на трассу

Нью-Йорк, США, , 08:31 — REGNUM В США легкомоторный одноместный самолет Cessna 206 экстренно приземлился на автомагистраль, сообщает телеканал ABC News.

Инцидент произошел в штате Нью-Йорк около 13:00 по местному времени 19 июля (20:00 мск). Cessna 206 вылетел из аэропорта Брукхейвен (штат Нью-Йорк) в Нью-Джерси.

Решение посадить самолет пилот принял после выявления возникшей во время полета неисправности. Cessna 206 успешно приземлилась на автомагистраль в районе населенного пункта Яфанк.

На борту самолета находился только пилот, пострадавших нет. Водители автомобилей, ставшие свидетелями происшествия, также не пострадали.

Ранее в июле пилот легкомоторной Cessna 310 также попытался посадить самолет на шоссе. В штате Калифорния пилот не смог вернуться на взлетно-посадочную полосу, его самолет упал на трассу.