В ФРГ предъявлены обвинения группе вербовщиков ИГИЛ*

Берлин, , 17:40 — REGNUM В федеральной прокуратуре Германии заявили о предъявлении обвинений пятерым подозреваемым в вербовке мусульман в террористическую группировку «Исламское государство» (ИГИЛ, организация, деятельность которой запрещена в РФ), 20 июля сообщает Associated Press.

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Лидер ячейки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 33-летний гражданин Ирака Ахмад Абдулазиз Абдулла А., известный под псевдонимом Абу Валаа, обвинен в членстве в террористической организации, финансировании террористов и публичных призывах к совершению преступлений.

Остальных задержанных подозревают в вербовке мусульман ФРГ и сборе финансовых средств для отправки в Сирию и Ирак.

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Напомним, Абу Валаа был имамом мечети в северном городе Хильдесхайм, проводил «исламские семинары» в других городах ФРГ.

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