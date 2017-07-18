Гражданки Германии и России были задержаны в Мосуле как террористки

Мосул, Ирак, , 05:34 — REGNUM В Мосуле в ходе военной операции 13 июля были задержаны 20 девушек, работающих на ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Среди них есть гражданки Германии, Турции, Канады и России (а именно из Чечни), передает 17 июля Die Tagesschau, ссылаясь на слова офицера иракских антитеррористических сил.

У них были обнаружены оружие и взрывные пояса. Информация по всем задержанным уточняется в настоящее время. Сообщается, что девушек ждут в будущем судебные процессы.

Одна из девушек — 16-летняя жительница Дрездена, которая исчезла в 2016 году после того, как приняла ислам и поддерживала связь по интернету с боевиком ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, о завершении штурма второго по величине городе Ирака премьер-министр страны заявил 9 июля. Тем не менее, боевики до сих пор продолжают оказывать в Мосуле ожесточенное сопротивление вооруженным силам Ирака.

Как сообщало ИА REGNUM, гуманитарные последствия военной операции по освобождению иракского Мосула от террористов превзошли самые мрачные прогнозы ООН к финалу военной операции из Мосула были вынуждены бежать 940 тысяч человек.

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