В школу на юго-западе ФРГ пришел неизвестный с оружием

Берлин, , 13:54 — REGNUM

Вооруженный мужчина был арестован на юго-западе ФРГ, после того как он пришел в одну из средних школ вооруженным, сообщает Reuters.

Такая информация поступила от правоохранительных органов. По словам официального представителя полиции Бьёрна Рьоша, мужчина не применял оружие и никто не пострадал.

Инцидент произошел в городе Эслинген-ам-Неккар, расположенном поблизости от Штутгарта.

В результате инцидента местным властям пришлось принять меры безопасности, в рамках которых ученикам пришлось оставаться в своих классных комнатах, пока шли обыски школы.

Рьош добавил, что мужчина был арестован в городе вскоре после инцидента.

Правоохранительные органы не предоставили информацию о задержанном, как и сообщили, что он намеревался делать с оружием. Также неизвестно о каком, оружии идет речь.