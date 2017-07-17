Оранжевый уровень опасности объявлен в регионах Поволжья

Чебоксары, , 15:48 — REGNUM 18 июля погоде в Поволжье присвоен жёлтый и оранжевый уровни опасности. Наиболее опасные метеорологические явления прогнозируются на юге Поволжья — в Оренбургской и Саратовской области. Такие данные опубликовал Гидрометцентр России.

Оренбургской и Саратовской области присвоен оранжевый уровень опасности, который означает, что «погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба». По информации спасателей, прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления, усиление порывов ветра до 15 м/с.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ночью и днем 18 июля местами по Саратовской области ожидается гроза роза, в отдельных районах — ливни, возможен град. Ветер северный 5−10 м/с, при грозе порывы 12−14 м/с, в отдельных районах — шквалистое усиление порывы 18−23 м/с.Температура воздуха +24 …+29 градусов тепла, в южной половине +32…+37 градусов.

Читайте также: В Саратовской области ожидаются грозы и град

Остальным регионам Поволжья присвоен жёлтый, повышенный уровень опасности. Ожидаются грозы, усиление ветра, сильные дожди. В ряде регионов сохраняется повышенный уровень пожарной опасности.

Читайте также: Жару в Чувашии сменят грозы и град: прогноз

А также: В Самарской области — третий и четвертый класс пожарной опасности лесов