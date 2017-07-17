В Саратовской области ожидаются грозы и град

Саратов, , 15:07 — REGNUM В Левобережье Саратовской области сохраняется 5 класс пожароопасности. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС региона, запрещается разводить костры на территории населенных пунктов, в лесах, жечь траву и мусора, а также курить на территории и вблизи сельхозугодий.

«Ночью и днем 18 июля местами по Саратовской области ожидается гроза роза. В отдельных районах Правобережья ливни, возможен град. Ветер северный 5−10 м/с, при грозе порывы 12−14 м/с, в отдельных районах Правобережья шквалистое усиление порывы 18−23 м/с.Температура воздуха +24 … +29 °C, в южной половине +32.+37 °C», — отметили специалисты Приволжского упpавления по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей сpеды.

В ГУ МЧС предупреждают, что во время непогоды необходимо укрыться в магазине или любом другом помещении, держаться подальше от остановок общественного транспорта, рекламных щитов, других ветхих или опасно свисающих конструкций. Запрещается находиться вблизи ЛЭП. Важно не оставлять детей без присмотра. «Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам», — подчеркнули специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации синоптиков, в Самарской, Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Оренбургской областях за последнее 30-летие повсеместно прослеживается рост июльской температуры воздуха и уменьшение осадков. Этим летом опасными явлениями для регионов остаются атмосферные засухи и суховеи, ливни, шквалы, град, высокая температура воздуха. Ветер преобладает западного направления.