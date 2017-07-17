Самара, , 10:33 — REGNUM В Самарской области из-за установившейся жары наблюдается третий и четвертый класс пожарной опасности лесов (средняя и высокая степень). Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС региона, синоптики отмечают повышение температуры воздуха до +33°С.

По данным Приволжского упpавления по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей сpеды, 17 июля в Самарской области малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха по области ночью +15… +20°С, днём +28… +33°С. В Самаре ночью +18… +20°С, днём +29… +31°С.

«Лето вернулось в Самарскую область. В прошедшие выходные дни и в начале рабочей недели над Средней Волгой устанавливается антициклональный тип погоды. При слабом ветре и небольшой облачности температура воздуха будет приближаться к тридцатиградусной отметке, а в отдельных районах столбик термометра поднимется до +32°С. Осадки в эти дни маловероятны», , — прокомментировали специалисты Приволжского упpавления по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей сpеды.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации синоптиков, в Самарской, Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Оренбургской областях за последнее 30-летие повсеместно прослеживается рост июльской температуры воздуха и уменьшение осадков. Опасными явлениями остаются атмосферные засухи и суховеи, ливни, шквалы, град, высокая температура воздуха. Ветер преобладает западного направления.