Жару в Чувашии сменят грозы и град: прогноз

Чебоксары, , 15:04 — REGNUM Кратковременную жару в Чувашии сменят неблагоприятные природные явления. В республике температура снизится до +20…+25 градусов тепла, следующие выходные могут быть дождливыми, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

17 июля в Чувашии — последний день нынешней волны жаркой погоды. 18 июля станет заметно свежее: через республику будет проходить холодный атмосферный фронт, который принесёт грозовые дожди, местами сильные. Температура воздуха составит +20…+25 градусов тепла. Такой же прогноз даёт МЧС по Чувашии, отмечая, что на территории республики прогнозируются неблагоприятные природные явления — усиление северо-западного ветра до 5−10 м/с, при грозе порывы до 15−20 м/с. Местами гроза, град.

19 и 20 июля регион окажется на восточной периферии европейского антициклона. Поэтому погода в эти дни будет в основном малооблачная и без осадков. Столбики термометров поднимутся до отметок +25…+27 градусов тепла.

«Как долго сохранится такая погода, зависит от каспийского циклона, формирование которого предсказывают численные модели. Если это произойдет, то уже в пятницу, 21 июля, его центр окажется над Самарской областью. В результате в Чувашии могут пройти сильные дожди. В таком случае в выходные дни, 22−23 июля, мы окажемся в тылу сместившегося на Урал циклона. А это значит, что хорошей погоды уже не будет. Пройдут дожди, заметно усилится северо-западный ветер и похолодает. Дневная температура воздуха составит всего +15…+20 градусов тепла», — полагает синоптик-любитель.

По его прогнозам, в эти дни должна повториться холодная дождливая погода, которая была в начале июля. По прогнозам, жаркие дни этим летом еще вернутся. Это связано сразу с двумя затмениями, которые произойдут в августе.