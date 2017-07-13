Ростуризм предупреждает о рисках, связанных с отдыхом в Абхазии

Москва, 13 июля 2017, 09:59 — REGNUM Федеральное агентство по туризму предупреждает российских туристов об ухудшении криминогенной обстановке в Абхазии, сообщили в Ростуризме.
Посольство России в Абхазии рекомендует посещающим эту страну российским туристам проявлять повышенную осторожность и бдительность, избегать безлюдных изолированных мест, воздерживаться от конфликтов с местным населением.
Кроме того, российских граждан просят не оставлять без присмотра малолетних детей и личные вещи.
Ростуризм рекомендует российским туристам, отдыхающим не территории Абхазии, внимательно отнестись к предупреждению и соблюдать рекомендованные посольством меры личной безопасности.
Туроператоров, реализующих туры в Абхазию, Ростуризм настоятельно призывает в обязательном порядке информировать своих клиентов об имеющихся рисках и правилах поведения в этой стране.
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Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля в районе абхазского села Гудаута на группу российских туристов, возвращавшихся с рыбалки, напали неизвестные и потребовали денег. Нападавшие были вооружены автоматом и ножом. Один из туристов оказал сопротивление и был ранен. От полученных ранений он скончался в больнице. По факту убийства российского туриста в Абхазии СК РФ возбудил уголовное дело.
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