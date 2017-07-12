По факту убийства российского туриста в Абхазии СК РФ возбудил дело

Москва, , 19:09 — REGNUM Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту убийства российского туриста в Абхазии. Об этом сегодня, 12 июля, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по Москве.

«Возбуждено уголовное дело по факту убийства на территории Абхазии гражданина России Андрея Кабанова», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июля, в горах Абхазии на группу российских туристов, возвращавшихся с рыбалки, напали неизвестные и потребовали денег.

Нападавшие были вооружены автоматом и ножом. Один из туристов — Андрей Кабанов — оказал сопротивление и был ранен. От полученных ранений он скончался в больнице.

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Бандиты похитили его жену, двоих их детей и еще одну семейную пару с двумя детьми. Позднее похищенные граждане РФ были освобождены. Правоохранительными органами Абхазии возбуждено уголовное дело, которое находится под личным контролем президента Абхазии Рауля Хаджимбы. Власти Абхазии объявили о награде в 1 млн рублей за информацию о преступниках.

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