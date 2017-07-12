Посол РФ в Абхазии назвал «циничным преступлением» убийство туриста

Гагра, , 15:43 — REGNUM Посол России в Абхазии Семен Григорьев назвал «циничным преступлением» убийство в Абхазии российского туриста и похищение еще семи человек, сообщают «Вести».

По его словам, ранее он неоднократно говорил руководству республики о необходимости обеспечить безопасность туристов из России.

«В связи с этим я рассчитываю, что правоохранительные органы республики в кратчайшие сроки обеспечат поиск, задержание и наказание виновных», — подчеркнул Григорьев.

Посол пояснил, что теперь намерен разместить на сайте диппредставительства предупреждение отдыхающим гражданам РФ, чтобы они вели себя в Абхазии осторожно и бдительно.

Он добавил, что на данном этапе это все, что он может сделать. Далее Россия будет «продумывать дополнительные шаги», если эта «опасная тенденция» сохранится.

Напомним, российский турист Андрей Кабанов 11 июля погиб в Абхазии в результате вооруженного нападения неизвестных. Это произошло в устье реки Аапста в Гудаутском районе.

На семью из Москвы набросились злоумышленники, вооруженные холодным и огнестрельным оружием. Кабанов оказал преступникам сопротивление, был ранен и позже скончался в Гудаутской центральной больнице.

Злоумышленники похитили его жену Наталью Чижикову с двумя детьми и еще одну семейную пару, также с двумя детьми. Позднее похищенные были освобождены.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, которое возглавил абхазский министр внутренних дел Аслан Кобахия. Уголовное дело находится под личным контролем президента Абхазии Рауля Хаджимбы.

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