В ДНР от взрыва снаряда пострадал ребенок: сводка боевых действий за сутки

Донецк, , 11:46 — REGNUM За прошедшие сутки Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии шесть раз, по Донецкой Народной Республике (ЛНР) украинские силовики били 53 раза, сообщают 28 апреля донецкие и луганские СМИ.

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили шесть раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по селам Санжаровка, Смелое, Лозовое и Первомайску.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, станковые противотанковые гранатометы СПГ, автоматические станковые гранатометы АГС и стрелковое оружие.

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Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 53 раза. Под огнем оказались 17 населенных пунктов.

В результате обстрелов пострадал один мирный житель Донецка. Мужчина 1953 года рождения на данный момент находится в больнице, его состояние стабильное. Еще один постадавший, ребенок 2000 года рождения, был ранен после взрыва боеприпаса в Ясиноватой, пострадавшему оторвало два пальца левой руки, повредило глаз и перебило грудную клетку. Состояние ребенка уточняется.

Также в Донецке было повреждено одно здание, в Макеевке снарядом частично разрушено общежитие.

По данным Украины, три силовика ранены. «Штаб АТО» зафиксировал 52 случая обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Новотроицкого, Марьинки, Водяного, Павлополя, Гнутово, Широкино, Красногоровки, Новоселовки Второй.

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На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Мироновского, Зайцево, Верхнеторецкого, Каменки, Авдеевки, Песков, Крымского, Катериновки, Станицы Луганской, Сизого, Валуйского.

Напомним, после госпереворота в 2014 году на Украине новые власти начали проводить антироссийские реформы, что привело к росту протестных настроений на востоке страны и в Крыму. В результате на полуострове и в Донецкой и Луганской областях были проведены референдумы. По результатам плебисцита Крым перешел в состав России, а ДНР и ЛНР объявили о своей независимости.

После этого Киев начал де-факто гражданскую войну, послав войска в Донбасс с целью прекратить протесты русскоязычного населения. Получив отпор от ополченцев республик, ВСУ продолжили акт агрессии.

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