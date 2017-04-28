ВСУ используют автомобили «МЧС» и «ОБСЕ» против Донбасса

Луганск, , 09:58 — REGNUM Руководство ДНР и ЛНР неоднократно фиксировало факты использования диверсионно-разведывательными группами ВСУ машин экстренной помощи, скорых, МЧС, пожарных для совершения провокаций, подрыва и обстрела территории Луганской и Донецкой народных республик. Но теперь для совершения провокаций и диверсий они начали пускать в ход транспорт, похожий на машины СММ ОБСЕ. При этом используются символика миссии и другие атрибуты. Наблюдатели СММ ОБСЕ официально подтвердили наличие в зоне конфликта так называемых «клонов машин ОБСЕ», а именно машин похожего типа с аналогичными опознавательными знаками, имитирующими символику этой организации. Такие данные и раньше неоднократно представлялись в плановых отчетах миссии. На этот раз представители ОБСЕ выложили материалы с камер видеонаблюдения в Авдеевке, на которых отчетливо видна машина — «клон» ОБСЕ, за рулем и в салоне которой находятся люди в форме военного типа с оружием в руках. Как заверили в командовании ВС ДНР, в основном технику диверсанты ВСУ используют для проведения разведки, иногда для обстрелов из стрелкового оружия, в том числе обстрелов, направленных против гражданских лиц, проживающих в «серой зоне». Ранее такой же фальшивый патруль был замечен в районе населенного пункта Золотое на территории ЛНР. Не исключено, что украинская сторона применила тактику «волка в овечьей шкуре» и для подрыва автомобиля СММ ОБСЕ 23 апреля возле села Пришиб ЛНР. Тогда по вине украинских диверсантов, проникших на территорию республики, был убит представитель миссии ОБСЕ, гражданин США, и еще два человека получили ранения.