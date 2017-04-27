Военный Донбасс: ВСУ пытаются выбить войска ДНР с новых позиций

Киев, , 20:15 — REGNUM В Донбассе не стихают позиционные бои низкой интенсивности. Наиболее интенсивные бои шли на Донецком и Мариупольском направлениях. Об этом 27 апреля заявляют: спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM.

В последние дни Спартак и район бывшего аэропорта Донецка (Донецкое направление) постоянно фигурируют в сводках ВСУ и ДНР. По данным источника в украинском командовании, ситуация там достаточно тяжелая, поскольку войскам ДНР удалось усилиями пехотных групп при поддержке танков немного продвинуться вперед и занять серую зону. Также это касается участка в направлении Невельского. ВСУ пытаются выбить ДНР из этих районов.

Так, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Басурин заявил, что вчера украинские подразделения хорошо «насыпали» войскам ДНР в районе Ясиноватой и районе бывшего аэропорта Донецка. «С позиций 72 омбр и 46 одшбр ВСУ обстрелам подверглись районы населенного пункта Ясиноватая и аэропорта Донецка. По данным районам противник выпустил 14 мин калибра 120 и 82 мм, четыре танковых снаряда, две противотанковые управляемые ракеты и 132 боеприпаса из различных видов гранатометов. Не прекращается применение запрещенного Минскими договоренностями вооружения и 92 омбр. Артиллерийские и минометные расчеты этого соединения выпустили по району населенного пункта Докучаевск и Петровскому району Донецка два 122-мм артиллерийских снаряда и 23 мины различного калибра. На Горловском направлении с позиций 53 омбр и 25 овдбр велись обстрелы населенных пунктов: Широкая Балка, Зайцево, Железная Балка, Горловка и Красный Партизан. Противник выпустил 28 мин калибра 120 и 82 мм и 324 боеприпаса из автоматических и ручных гранатометов. К тому же, с позиций 36 обр МП выпущено 29 мин калибра 82 и 120 мм и 318 боеприпасов из различных видов гранатометов по районам населенных пунктов: Октябрь, Саханка, Ленинское и Коминтерново», — сказал Басурин.

Он пожаловался, что украинские силовики нарушают водоснабжение ДНР, что может привести к гуманитарной катастрофе. «Сегодня утром в районе населенного пункта Крутая Балка со стороны позиций ВСУ был обстрелян из стрелкового вооружения и ручных гранатометов автомобиль с обслуживающим персоналом насосной станции населенного пункта Васильевка. Персонал был вынужден бросить расстрелянный автомобиль и в спешном порядке добраться до безопасного места. Напомню, что данная насосная станция обеспечивает пять фильтровальных станций, в том числе четыре из них находятся на подконтрольной Украине территории. И в случае нарушения ее работы около 2 миллионов жителей 54 населенных пунктов, большая часть из которых находится на подконтрольной Украине территории, останутся без питьевой воды. Обращаясь к военно-политическому руководству Украины, хочу предупредить, что ваши попытки террора мирных граждан такими низкими способами, как обстрелы и лишение воды, приведут к одному — люди на подконтрольных вам территориях поднимутся против вас самих же, а мы, в свою очередь, готовы поддержать их в этом», — сказал Басурин.

Кроме того, спикер Народной милиции ЛНР Марочко отметил, что за прошедшие сутки украинские войска выпустили по позициям ЛНР 70 боеприпасов. «Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Логвиново, Первомайск, Калиново и Алмазное. При обстреле применялись 120‑ и 82-мм минометы, БМП, гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Всего было выпущено 70 снарядов и мин», — уточнил Марочко.

Он сообщил, что в районе села Крымское украинские войска потеряли две боевые машины пехоты из-за халатности командиров. «Установлены потери военной техники в подразделениях 93-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Крымское. В результате халатного отношения со стороны командования бригады выведены из строя две БМП. В первом батальоне 14 бригады ВСУ, дислоцируемом в районе населенного пункта Счастье, в результате неосторожного обращения с оружием в сильном алкогольном опьянении один военнослужащий совершил самострел в ногу», — рассказал Марочко.

По его словам, НМ ЛНР планирует 6 мая провести на Театральной площади Луганска генеральную репетицию Парада Победы, который состоится 9 мая. «У нас 2 и 4 мая запланированы прогоны (парада) на театральной площади, и 6 мая — генеральная репетиция. Проходить репетиции будут с 7.00 до 9.00», — сказал Марочко, добавив, что на время репетиции с 6.00 до 10.00 улицы будут перекрыты.

В свою очередь, 27 апреля спикер министерства обороны Украины по вопросам АТО Мотузяник заявил, что вчера в результате боевых действий один украинский военный погиб, еще шесть военнослужащих получили ранения.

«Самым горячим участком фронта вчера был юг Горловского периметра. В Новгородском после полуночи обстрел провел снайпер противника», — рассказал Мотузяник.

В Авдеевке позиции ВСУ дважды подвергались обстрелам. Первый был кратковременным и состоялся еще до рассвета. При этом ВС ДНР применили минометы. Второй — продолжительностью более двух часов с применением гранатометов и пулеметов. В Майорске и Песках обстрелы носили провокационный характер и состоялись ближе к вечеру. «В целом вчера было спокойнее, чем сутками ранее», — уточнил Мотузяник.

По его словам, на Мариупольском направлении обстрелы с перерывами продолжались с 10 утра и до полуночи. ВС ДНР продолжают широко применять стрелковое оружие и вооружение БМП. По одному минометному обстрелу произошло в Водяном и Широкино. «В Марьинском районе враг периодически нарушал режим тишины из легкого вооружения, в том числе из снайперских винтовок. Также один минометный обстрел со стороны «оккупанта» произошел вблизи Докучаевска», — рассказал Мотузяник.

Полковник также проинформировал, что на Луганском направлении основные боевые действия велись в Попаснянском районе, где ВС ЛНР вели минометный обстрел (до 60 мин) украинских позиций вблизи Попасной и Троицкого. «Пик их боевой активности продолжался с 17 до 19 часов», — пояснил Мотузяник. В Станично-Луганском районе ВС ЛНР дважды нарушили режим тишины вблизи Станицы Луганской. При этом использовали легкое вооружение. Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 13 обстрелов со стороны ЛНР, шесть — минометных.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 апреля представитель КП «Компания «Вода Донбасса» заявил, что в прифронтовой зоне ДНР под обстрел попали два автомобиля с сотрудниками насосной станции Южнодонбасского водовода (ЮДВ). Обошлось без жертв и пострадавших. «Около 08:15 были обстреляны два автомобиля с нашими людьми — персоналом насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода. Один из автомобилей сильно поврежден, пулей также зацепило одну из сотрудниц, к счастью, только куртку порвало. Раненых и погибших нет», — рассказал источник в «Компании «Вода Донбасса».

Насосная станция ЮДВ расположена на подконтрольной силам ДНР территории вблизи «серой зоны» в районе села Васильевка под Ясиноватой. Этот узел обеспечивает водой около 700 тысяч жителей Докучаевска, Угледара, частично Донецка (под контролем ДНР) и Волновахи (под контролем ВСУ).

Напомним, в августе 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление с 1 сентября режима «бессрочного прекращения огня» (девятый по счету режим прекращения огня с 2014 года). 21 сентября в Минске представители Украины, России и ОБСЕ подписали рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предусматривал создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской (под контролем ВСУ) и Петровского (под контролем ДНР). Разведение сил не произошло в районе Станицы Луганской.

В марте-апреле 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы согласовали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля. Также стороны договорились отвести вооружения от Станицы Луганской и активизировать процесс обмена пленными.