В Афганистане погибли два солдата армии США
Операция против исламистских боевиков проходила в восточном регионе Афганистана
Кабул, 27 апреля 2017, 19:24 — REGNUM Два военнослужащих США погибли при проведении операции против исламистских боевиков в восточном регионе Афганистана, согласно заявлению Пентагона, 27 апреля сообщает Reuters.
Инцидент произошел в провинции Нангархар вечером 26 апреля, заявил официальный представитель Пентагона капитан ВМС Джефф Дэвис.
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Напомним, ранее в этом месяце другой американский солдат был убит в Афганистане при проведении операций против группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Согласно разведданным США, подавляющее число боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расположено в провинции Нангархар и соседней провинции Кунар.
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Данные о количестве боевиков разнятся. По оценкам Пентагона, в Афганистане присутствуют около 700 боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Официальные представители Афганистана полагают, что состав группировки насчитывает 1 тыс. 500 террористов.
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