МИД Пакистана обвинил Индию в поддержке «Талибана»*

Исламабад, , 16:41 — REGNUM Официальный представитель МИД Пакистана Нафис Закарния обвинил Индию в поддержке террористической деятельности на территории Пакистана, сообщил 27 апреля корреспондент газеты Dawn.

На сегодняшнем еженедельном пресс-брифинге он сказал, что это следует из признательных показаний обвиняемого в шпионаже в пользу Индии Кульбхушан Ядава и Эхсануллы Эхсана — бывшего представителя террористического движения «Техрик-и-Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и входящей в его состав группировки «Джамаат-уль-Ахрар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Эхсан, который, как сообщается, сдался военным властям Пакистана на прошлой неделе, утверждает, что обе организации координировали свои действия с индийскими и афганскими спецслужбами, которые обеспечивали им свободу передвижений в Афганистане, а инфильтрацию в Пакистан осуществляли под руководством индийской разведки — Research and Analysis Wing.

Представитель МИД заявил также, что наличие 13 индийцев в числе убитых в результате взрыва бомбы, сброшенной в начале апреля ВВС США на базу боевиков в афганской провинции Нангархар, является свидетельством того, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пользуется поддержкой Индии.