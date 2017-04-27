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МИД Пакистана обвинил Индию в поддержке «Талибана»*

Политика

«Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Боевик «Талибана»
newsonline
Боевик «Талибана»

Исламабад, 27 апреля 2017, 16:41 — REGNUM  Официальный представитель МИД Пакистана Нафис Закарния обвинил Индию в поддержке террористической деятельности на территории Пакистана, сообщил 27 апреля корреспондент газеты Dawn.

На сегодняшнем еженедельном пресс-брифинге он сказал, что это следует из признательных показаний обвиняемого в шпионаже в пользу Индии Кульбхушан Ядава и Эхсануллы Эхсана — бывшего представителя террористического движения «Техрик-и-Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и входящей в его состав группировки «Джамаат-уль-Ахрар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Эхсан, который, как сообщается, сдался военным властям Пакистана на прошлой неделе, утверждает, что обе организации координировали свои действия с индийскими и афганскими спецслужбами, которые обеспечивали им свободу передвижений в Афганистане, а инфильтрацию в Пакистан осуществляли под руководством индийской разведки — Research and Analysis Wing.

Представитель МИД заявил также, что наличие 13 индийцев в числе убитых в результате взрыва бомбы, сброшенной в начале апреля ВВС США на базу боевиков в афганской провинции Нангархар, является свидетельством того, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пользуется поддержкой Индии.

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