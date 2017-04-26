Террористы убили 10 пограничников Ирана на границе с Пакистаном

Тегеран, , 22:17 — REGNUM В результате атаки террористов на ирано-пакистанской границе погибли 10 иранских пограничников, 26 апреля сообщает Associated Press со ссылкой на СМИ Ирана.

Патруль пограничных сил Ирана попал под огонь боевиков, трое военнослужащих получили ранения. Более детальная информация пока не поступала.

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Напомним, на ирано-пакистанской границе периодически происходят столкновения между силами безопасности Ирана и контрабандистами наркотиков, нередко в нападениях участвуют суннитские боевики.

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В 2015 году боевики убили восемь иранских пограничников, двумя годами ранее в результате нападения террористов погибли 14 пограничников.

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