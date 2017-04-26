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Вертолет со спецназом на борту совершил аварийную посадку в Индии

Происшествия

Пять человек получили ранения

Вертолёт Bell-206
Gyrostat
Вертолёт Bell-206

Нью-Дели, 26 апреля 2017, 20:54 — REGNUM  Частный вертолет, на борту которого находились офицеры элитного спецподразделения CoBRA, совершил аварийную посадку недалеко от базы Сил полиции центрального резерва (CRPF) Индии в штате Чхаттисгарх, 26 апреля сообщает The Economic Times.

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Аварийная посадка произошла примерно в 17:30 по местному времени в округе Сукма, пять человек получили ранения, включая трех офицеров CoBRA.

Пилот и инженер вертолета Bell-206, который был арендован CRPF для выполнения антитеррористической операции в штате Чхаттисгарх, также получили ранение.

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Напомним, 24 апреля в результате нападения боевиков в округе Сукма погибли 25 сотрудников полиции. Засада была организована в районе Беркапал.

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