В рамках борьбы с терроризмом полиция Индии получит 240 бронеавтомобилей

Нью-Дели, , 21:53 — REGNUM Для проведения антитеррористических операций в индийском штате Чхаттисгарх будет направлено 240 пуленепробиваемых и минозащищенных автомобилей, 26 апреля сообщает The Economic Times.

В настоящее время помимо 45 тыс. сотрудников Сил полиции центрального резерва (CRPF) в штате Чхаттисгарх размещены еще 20 тыс. полицейских.

Читайте также: Вертолет со спецназом на борту совершил аварийную посадку в Индии

Подразделения CRPF располагают 58 минозащищенными автомобилями, еще 30 подобных автомобилей будут закуплены позднее. Кроме того, в наличие есть 42 пуленепробиваемых транспортных средства, еще 210 автомобилей находятся в процессе закупки.

Читайте также: Обнародованы кадры антитеррористической спецоперации на Сахалине

Напомним, 24 апреля в штате Чхаттисгарх произошло нападение боевиков в округе Сукма. Засада была организована в районе Беркапал, погибли 25 сотрудников CRPF.

Читайте ранее в этом сюжете: В Великобритании перед судом предстал студент, заложивший бомбу в метро