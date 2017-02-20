В барнаульском ТЦ «Волна» произошел сход снега с архитектурных конструкций

Барнаул, , 17:38 — REGNUM В Барнауле сегодня, 20 февраля, произошло новое ЧП, связанное с небывалым снегопадом. С архитектурных конструкций одного из крупнейших торговых центров — ТЦ «Волна» — произошел сход большой массы снега, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По свидетельству очевидцев, снежная масса, как по трамплину, съехала вниз, по обе стороны от парадного входа, повредив при этом часть архитектурных конструкций. По счастливой случайности никто не пострадал, хотя снег упал прямо в те места, где предусмотрен въезд машин на парковку ТЦ. Спустя какое-то время рабочие торгового центра огородили опасное место. Торговля в здании не прерывалась.

Как уже сообщало ИА REGNUM, этой зимой Алтайский край буквально потонул в небывалом количестве осадков. Аналогичный инцидент в конце прошлого года произошел с другим торговым центром — ТЦ «Галактика».

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Там нападавшего на крышу снега не выдержали потолочные конструкции над гипермаркетом «Ашан». Опасаясь «рецидивов», Алтайская госинспекция и созданная рабочая группа при администрации Алтайского края вынесла решение о приостановлении строительства второй очереди ТЦ. Кроме того, руководитель Госинспекции по Алтайскому краю Андрей Степанов применил власть, попросив руководителей других торговых центров — как открывшихся, как и готовящихся к открытию — провести государственную, а не частную экспертизу проектов.

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На этот призыв откликнулись собственники ТС «Леруа Мерлен», намеревающиеся открыть в Барнауле второй торговый центр. Так будет расценено новое ЧП, ИА REGNUM намерено узнать завтра.

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