Надзорный орган взял на себя функции контроля после обрушения крыши в недавно открывшемся торговом центре «Ашан»: проверяют качество работ, материалов и самого здания. «Так нельзя: проект хороший, производство работ хорошее, владелец хороший, а крыша разрушилась», — считает Андрей Степанов

Светлана Шаповалова, , 04:43 — REGNUM

Неоднократно переносимое открытие второго супермаркета торговой сети «Ашан» в Барнауле не помогло избежать проблем: не прошло и полутора месяцев, как под тяжестью снега рухнула крыша. И хотя никто не пострадал, эксплуатацию помещений, до выяснения всех обстоятельств происшествия, пришлось прекратить. Проверку данного инцидента проводит не только СУ Следственного комитета по Алтайскому краю, но и рабочая группа.

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Изучать случившееся будут представители Государственной инспекции Алтайского края, Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона, администрации Барнаула, Главного управления ГО и ЧС края, проектировщики и собственники торгового центра. Эту группу, по поручению первого вице-губернатора Алтайского края Сергея Локтева, возглавил руководитель Государственной инспекции Алтайского края Андрей Степанов. Его назначение на эту должность состоялось на днях, но чиновник уже весьма прозрачно обозначил цели и принципы своей работы. А в случае с обрушением крыши не стал скрывать, что превысил должностные полномочия, но полагает, что если отвечать и придется, то он готов. В памяти многих живы трагедии 14 февраля 2004 года (когда в московском аквапарке, в результате обрушения купола «Трансвааль-парка» погибли 28 человек) и 23 февраля 2006 года (когда в результате обрушения крыши Басманного рынка погибли более 60 человек). Обо всем этом Андрей Степанов рассказал в интервью алтайскому редактору ИА REGNUM Светлане Шаповаловой.

Андрей Николаевич, расскажите, какие мысли у вас возникли после посещения места обвала? Что планируете делать?

По поручению Сергея Александровича (Локтев, — прим. ИА REGNUM ), мы создали рабочую группу и выехали на место на следующий же день после аварии. Обследовать-то там в общем-то ничего не пришлось: видны разрушенные конструкции, снег, который упал с крыши вместе с ними. На фотографиях это все видно. Ну и с моей точки зрения, специалистам очевидно, что здесь превышены нагрузки на перекрытия, если их сопоставлять с конструкциями. Мы сразу проверили проектную документацию и акты выполненных работ. Как и при первоначальном заключении Госинспекции, по формальным признакам все соответствует нормам. Теперь осталось весь процесс разобрать по этапам. Первый — анализируем проект, второй — анализируем производство работ, и третье — анализируем качество строительных материалов.

Сколько времени займет анализ и когда будут известны результаты?

Первые данные рассчитываем получить сегодня, 30 декабря. Если к проекту не будет замечаний, начнем досконально проверять качество работ. Мы заинтересованы это сделать максимально оперативно и быстро.

Какими, на Ваш взгляд, могут быть факторы, которые привели к обрушению крыши в «Ашане»?

Вариантов там много. Можно строить догадки, но это не к чему. Первый ‑ и основной вариант — я считаю — это эксплуатация здания. Мы с вами прекрасно понимаем, что она должна проводиться постоянно. Если ее не вести, любое здание можно завалить. Это одна из возможных причин обрушения. Ну, а другие — технические: проект, производство работ, качество материалов.

Насколько я знаю, проверять правильность эксплуатации объектов намерены не только в «Ашане», но и в других торговых центрах?

Именно. Есть теория, а есть практика. Если снега много, значит его много. И не важно, что по проекту должно все выдержать. А по факту? Роза ветров — она непостоянная. И там, где обычно нет снега, его может стать больше. Снег может быть рыхлый, может быть уплотненный. Эти факторы нужно учитывать, а попросту — правильно эксплуатировать здание. Но мы с вами не должны забывать, что ответственность лежит на владельце. Но мы тоже ответственны перед государством и перед людьми за качество выполненных работ. У нас есть государственная экспертиза — это эталон, сколько бы времени она не заняла. То, что будет делать собственник (сторонняя экспертиза) это его право, но я доверяю государственной экспертизе. Можете меня за это критиковать, ставить под сомнение мою позицию. Полагаю, что только государственная экспертиза даст нам независимую оценку проекта. Вероятность того, что расчеты при проектировании были произведены неверно — велика. Тогда в дальнейшем мы будем выстраивать стратегию надзора: первое — строящиеся объекты, второе — введенные в эксплуатацию, — с учетом имеющих место фактов.

Такая работа будет проведена по всем торговым центрам?

Если объект введен в эксплуатацию, он признается годным, и дальше мы следим за правильностью его эксплуатации. Ставить под сомнение все объекты не имеет смысла. ТЦ «Галактика» — проект индивидуальный — не типовой.

А ТЦ «Волна», где находится первый «Ашан»?

Там другой проект. Есть объекты повторного применения — то есть, такие же — а есть индивидуальные проекты. Как правило, используются индивидуальные.

То есть, у нас два «Ашана» по разным проектам построены?

Да. Сейчас мы проверяем на предмет их правильной эксплуатации. Это профилактическая работа. Как только будут результаты комиссии, мы определим принятие мер. По этому же алгоритму узнаем какая проектная мастерская какие объекты выполняла. Если будет необходимость, мы будем вынуждены проверить несущие конструкции. Что у нас самое опасное? Эти конструкции и пожарная безопасность. Раз пожарная система выстроена другими службами, необходимо будет выстроить мероприятия по обследованию несущих конструкций — кровли и перекрытий.

В Петербурге, после обрушения крыши супермаркета «Окей» в 2011 году, разработали документ «Снеговые нагрузки для Санкт-Петербурга». Может быть, и в Барнауле пора нечто подобное принять?

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Есть строительные нормы и правила. Правила строительства и правила проектирования. Я вам скажу больше. Есть расчеты на отрицательные температуры: в Петербурге они одни — у нас — другие. У них максимально холодные дни — пусть будет минус 25 градусов Цельсия. У нас, если я не ошибаюсь — 37. Там на самом деле серьезные специфические профессиональные расчеты. Они касаются не только температуры и снега, но и фундамента, и ветра, и розы ветров. Возвращаясь к нашему объекту: и ветер мог быть причиной. Он мог превысить допустимые нагрузки на рекламную конструкцию, которая надавила на кровлю, плюс сопутствующие обстоятельства, такие как снег и, допустим, неправильные расчеты, — все вкупе. Что-то одно не привело бы к такому результату, а вкупе это все привело. Так вот если мы говорим о снеге: расчетная нагрузка — 240 кг. на метр. Это, грубо говоря, я могу ошибиться, снег в обычной плотности — высотой в 2 метра. Безусловно, его не было. Но эта зима в Барнауле нетипичная. Снега выпало очень много, и норма снегового покрова уже выбрана. Поэтому не исключено, что и уплотненный снег мог иметь большую массу, чем расчетная.

Что такое расчетная масса снега?

Берутся, как правило показатели за последние 100 лет, умножаются на коэффициент. Все это закладывается во все расчеты. Но кто сказал, что снег не может быть больше этой расчетной величины? Предварительное обследование кровли провели, но на первый взгляд, предельно допустимая снеговая нагрузка не превышена. Хотя однозначно трактовать это факт мы пока не можем.

В Госинспеции с Вашим назначением будут какие то кадровые подвижки?

Это постоянный процесс. Где-то нас не устаивают профессиональные опыт и знания инспектора, где-то новые кадры набираем. Если у вас возникли сомнения, что здесь есть и вина инспектора в некачественной работе, — она сведена к минимуму по той простой причине, что мы сейчас как по «Ашану», так и по другим объектам, перепроверяем работу инспекторов. Есть дополнительный контроль за инспектором. Мы максимально стараемся обеспечить качество. Я считаю, что все нормы и правила должны работать во благо, а не во вред. Потому что даже разбирая эту ситуацию и многие другие, специалисты ссылаются на законы, правила, которые с их точки зрения, мешают правильной организации работ по строительству или эксплуатации здания.

Я исхожу из того, что все нормы и правила пишутся и должны использоваться не в противоречие здравому смыслу, а в продолжение ему. Каждый служащий должен не циркуляры исполнять, а прилагать максимум усилий для того, чтобы обеспечить комфорт проживания людей, безопасность, защищенность. На самом деле, слава Богу, в случае с «Ашаном» страшного ничего не произошло и никто не пострадал. Но это предмет для изучения, обсуждения и принятия срочных конкретных мер. Так нельзя: проект хороший, производство работ хорошее, владелец хороший, а крыша разрушилась.

Вот в чем парадокс. Вот то и должно тревожить. Так не бывает: се хорошо, а по факту — все плохо.

Философская тема…

Да, часто сталкивался с такими специалистами Роспотребнадзора, который отвечали «А нам нельзя их проверять». Ребят, а как дальше? Ведь кто может запретить тому-же Ракшину дальше эксплуатировать помещение? Это же его площадь. Ну, обвалилось 50 квадратов крыши, он сейчас начал бы торговлю. А где гарантия, что все остальное не обвалится? Вы на кого будуте стрелки переводить? У нашей инспекции много разных направлений и одно из них — строительный надзор. Не контроль! Иными словами, пришел исполнитель работ, принес пакет документов, акты, сертификаты, согласования, и другие документы. Мы их проверили — все соответствует. Инспекция выдает согласование: «представленные документы соответствуют». А все, о чем вы с вами говорим, это уже наша жизнь. Поэтому надо этим заниматься. На самом еле — ничего здесь нового нет — любая авария — она заставляет задуматься — что мы делаем? Как выстраиваем весь процесс, раз он к таким результатам может привести? Поэтому я исхожу из того, что власть должна этим заниматься и стимулировать тот же бизнес к правильному, качественному производству работ.

А сегодня — вы правильно говорите — он за два дня может экспертизу сделать. Может. Дальше то что с этого? Появится гарантия на безопасное пребывание в этом здании? Нет. Тогда нам нужно, наверное, думать и смотреть, каким образом выстроить всю работу, чтобы этого не допустить.

То есть, получается, что вы в данной ситуации превысили свои полномочия?

На карту поставлена жизнь людей. То, что мы сейчас делаем, не входит напрямую в обязанности инспекции и Минстроя. Но в данном случае, это оправдано. И на комиссии я просил членов рабочей группы именно неформально подходить к изучению истории с обрушением. Потому что я, по сути, выхожу за пределы своих полномочий. Но если не я, то кто-то другой должен был это сделать. В конце-концов, надо всем посмотреть и задуматься — надо наводить порядок.

От автора:

Такое отношение нового руководителя Госинспекции вселяет надежду, что история с «Ашаном» будет детально изучена и выводы для дальнейшего использования в работе инспекторов последуют верные. А это весьма и весьма актуально для всего Барнаула, который, как известно, по числу торговых площадей обогнал уже все сибирские города.

Нарекания к качеству таких построек возникали и ранее. К примеру, мой давний приятель — а ныне чиновник в строительный сфере — еще при возведении ТЦ «Европа» изъяснился так: «Я своих детей туда никогда не поведу». Вот к таким мнениям у Андрея Степанова есть закономерная претензия.

«Ты не поведешь, а как ты будешь себя чувствовать, если, не дай Бог, что случится? Не с твоими, так с другими детьми, — ну как? Он объяснит, что некая экспертиза там проводилась — тоже вот такая — негосударственная — и, наверное, какие-то другие обстоятельства. Но это же неправильно», — резюмировал руководитель Госинспекции Алтайского края Андрей Степанов.

Кстати, интересное наблюдение по поводу произошедшего высказал главный редактор ТК «Катунь 24» Максим Милосердов, побывавший в «Ашане» сразу после обрушения. Он склонен расценивать случившее, как своеобразный ответ фантасту Воннегуту по-барнаульски:

— У Курта Воннегута есть повесть про инженера, который покончил жизнь самоубийством после того, как соседский паренек купил компьютерную программу и за пару часов спроектировал в ней гаражный комплекс. Инженер-строитель решил, что его знания больше не нужны, что их теперь заменит компьютерная база. Вот ответ Воннегуту по-барнаульски. Знаний недостаточно — нужно понимание процессов, сути. Впрочем, почему по-барнаульски? Что у нас не было обрушений торговых центров и развлекательных комплексов в других городах? Были! Не раз. И дальше будут, потому что мало действовать по инструкции, мало соблюдать правила, надо понимать, почему эти правила появились, что они обозначают; где можно нарушить правило, создав этим что-то новое, а где под страхом лишения диплома нельзя.

По версии Максима Милосердова, ЧП в «Ашане» спроектировал не человек, а компьютерная программа. «А человек — не инженер, а некий неплохой малый, веселый и прикольный, с отличными фотками в Интсаграмме и кучей друзей в ВК, стоял рядом и смотрел на все эти нарисованные железкой картинки, не понимая, что они означают. Компьютерная программа обсчитала все сама! Сопротивление материалов — пресловутый «Сопромат», про который говорили студенты 70-х: «Сдал сопромат — можешь жениться», выполнила чертеж с тенями, сделала классную 3Д-модель — сделала все! А крыша рухнула. Взяла и упала, и — журналистский штамп — по счастливой случайности никто не пострадал», — делает вывод журналист.

Биографическая справка:

Степанов Андрей Николаевич. Руководитель Государственной инспекции Алтайского края. Родился 18 января 1965 г. в Барнауле. В 1987 году окончил Алтайский политехнический институт им. И.И. Ползунова, специальность «Промышленное и гражданское строительство», в 1999 году — Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит».

В 2004 году прошел переподготовку в Сибирской академии государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 2002 года являлся заместителем начальника, начальником общего отдела, начальником управления документационного обеспечения Администрации Алтайского края.

С января 2010 года — начальник департамента документационного обеспечения Администрации Алтайского края. С 27 декабря 2016 года — руководитель Государственной инспекции Алтайского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ЧП с обрушением крыши «Ашана» в Барнауле произошло вечером, 26 декабря. По свидетельству очевидцев, в торговом центре «Галактика», где расположен этот супермаркет, случился разрыв потолочных конструкций произошел на площади порядка 50 квадратных метров под тяжестью снега. После чего прямо посреди торгового зала образовался сугроб вперемешку с товарами. Покупатели (несколько десятков человек) были эвакуированы. Позднее поступили сообщения, что размер провала стал увеличиваться.

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