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Алтайские власти недовольны качеством частных строительных экспертиз

Происшествия
После случая с обрушением крыши в барнаульском торговом центре «Галактика», где был открыт новый супермаркет «Ашан», Алтайский край намерен выступить с законодательной инициативой по поводу введения в эксплуатацию общественных объектов
1 / 2 Обрушение крыши в барнаульском «Ашане»
Иллюстрация: Катунь-24
Обрушение крыши в барнаульском «Ашане»

Барнаул, 18 Января 2017, 09:59 — REGNUM  По итогам расследования причин обрушения крыши в торговом центре «Галактика» власти Алтайского края сделали вывод о необходимости изменения законодательства по вводу в эксплуатацию общественных объектов.

«Негосударственные организации, оказывающие услуги по проведению экспертиз, к сожалению, не имеют необходимого потенциала, лабораторной базы и даже специалистов для проведения таких работ», — сообщил накануне глава алтайского правительства Александр Карлин в ходе общения с журналистами региональных СМИ. Его слова цитирует официальный сайт региона.

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Напомним, ЧП с обрушением крыши произошло вечером 26 декабря 2016 года. По свидетельству очевидцев, в торговом центре «Галактика» случился разрыв потолочных конструкций. Позднее выяснилось, что обрушение крыши на площади порядка 50 квадратных метров спровоцировала спорившаяся после снегопадов снежная масса: посреди торгового зала образовался сугроб вперемешку с товарами. По поручению первого вице-губернатора Сергея Локтева для разбора всех обстоятельств была создана рабочая группа, которая пришла к выводу о необходимости приостановления дальнейшего строительства второй очереди торгового центра, а также — прохождения повторной государственной экспертизы всего проекта строительства.

2 / 2 Обрушение крыши в барнаульском «Ашане»
Иллюстрация: Barneos22.ru
Обрушение крыши в барнаульском «Ашане»

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«Хорошо, что из-за обрушения кровли никто не пострадал. Но это тревожный сигнал. Объекты с большим количеством посещения людей должны более тщательно проверять перед выдачей разрешения на эксплуатацию. Будут повышены требования к органам, осуществляющим надзор. Сменился руководитель Государственной инспекции Алтайского края. Думаю, это будет способствовать повышению требовательности со стороны надзорных инстанций. Кроме того, результаты проверки уже показали, что на объекты такого рода нужно иметь заключение государственных экспертиз, а не частных», — заключил глава регионального правительства.

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По словам Александра Карлина, после произошедшего инцидента и проверок заключения и разрешения на ввод в эксплуатацию для боле детального изучения были отозваны у собственников ряда других общественных объектов.

«Для того чтобы еще раз перепроверить эти документы через призму государственных экспертиз», — пояснил Александр Карлин.

Предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере власти региона обещают внести, как только завершат все запланированные мероприятия.

«У нас в Сибири суровые природно-климатические факторы. Объем снега за короткое время может превысить несущие способности кровель. Кроме того, бездумно на фасады зданий навешивается реклама, нагрузка от которой также не просчитывается. Будем наводить порядок!» — привел довод глава региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, функцию по организации работы межведомственной рабочей группы, занимавшейся расследованием причин обрушения крыши, взял на себя новый руководитель алтайской госинспекции Андрей Степанов.

Эксперты, проверив качество работ, материалов и безопасность самого здания, пришли к выводу, что возникновение аварийной ситуации стало возможным в результате нарушения собственником требований к эксплуатации торгового здания — несвоевременной очистки кровли от снега, скопившегося из-за аномальных погодных условий.

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Обрушения зданий
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