Пенсионер-развратник из Дагестана осуждён в Волгоградской области

За свои домогательства злоумышленник иногда даже приплачивал своей несовершеннолетней жертве

Волгоград, , 11:04 — REGNUM В Волгоградской области суд вынесен обвинительный приговор приезжему развратнику. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении СКР 14 февраля, на скамье подсудимых оказался 63-летний житель Дагестана. Перед правосудием ему пришлось ответить за развращение малолетней девочки.

В регион гость с Кавказа ежегодно приезжал на протяжении последних шести лет на заработки. А несколько лет назад, работая на полях одного из местных фермеров, злоумышленник познакомился с жительницей рабочего поселка Быково. Женщина также подрабатывала на бахчах, куда нередко приходила со своей 13-летней дочерью. Ей в июле прошлого года и мужчина и начал оказывать недвусмысленные знаки внимания. Девочку-подростка он часто катал на своем автомобиле.

Также по теме: Год в страхе: В Волгограде родной дядя насиловал семилетнюю племянницу

Под Волгоградом отчим надругался над 11-летней девочкой

Преступная связь приезжего пенсионера и ребенка вскрылась в августе прошлого года. Злоумышленника стражи порядка застигли с поличным — вместе с девочкой он находился в салоне своего автомобиля, при этом оба были обнажены.

Как рассказала сама жертва пенсионера, развратные действия в отношении нее злоумышленник совершал на протяжении нескольких месяцев. Причем иногда даже платил за «утехи».

Доказать свою непричастность к посягательствам на половую неприкосновенность несовершеннолетней девочки развратнику не удалось. Суд приговорил его к трем годам трех лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, неделю назад в Волгограде состоялся суд над уже над местных пенсионером, который совершил сексуальное насилие над семилетней девочкой. На половую неприкосновенность ребенка посягнул отчим первоклассницы, причем домогался до девочки злоумышленник неоднократно. За секс-насилие над несовершеннолетней пенсионер заплатит собственной свободой. В колонии строго режима он проведет, согласно приговору суда, 13 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Секс-насилие над первоклассницей стоило пенсионеру 13 лет свободы