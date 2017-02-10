Пятница, 10 Февраля 2017 года
15:07:54 МСК

Год в страхе: В Волгограде родной дядя насиловал семилетнюю племянницу

Происшествия
Происходящее педофил снимал на видео

Волгоград, 10 февраля 2017, 14:47 — REGNUM  В Волгограде будут судить педофила. Жертвой 33-летнего местного жителя стала родная племянница, которой на момент совершения преступления против половой неприкосновенности ребенка, было всего семь лет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 10 февраля, мужчине предъявлено обвинение сразу по трем статьям УК РФ.

Так, ему инкриминируют 11 эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, 11 эпизодов использования несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов и их распространении.

Также по теме: Секс-насилие над первоклассницей стоило пенсионеру 13 лет свободы

Преступным посягательствам со стороны родного дяди девочка повергалась больше года — с июня 2012 года. Преступления совершались в доме бабушки потерпевшей, которая часто просила мужчину присмотреть за внуками — в семье воспитывается еще двое детей — брат 13 лет и девятилетняя сестра.

Все происходящее педофил снимал на видео. Файлы хранились у него на компьютере, они же и стали неопровержимым доказательством по уголовному делу.

Выявить преступника помогли полицейские из Австралии. Именно в эту страну подозреваемый направлял своим знакомым порнографические материалы. Об их поступлении иностранные коллеги и сообщили российским стражам порядка.

Долгое время девочка ничего не рассказывала о совершенном в отношении нее преступлении: она была запугана дядей.

По данным СКР, свою вину в содеянном злоумышленник уже полностью признал. Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в Тракторозаводский районный суд Волгограда. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Волгограде был осужден местный житель, который совершил сексуальное насилие над семилетней девочкой. Жертвой престарелого развратника стала дочь его гражданской супруги. Суд определил педофилу наказание — 13 лет колонии.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Волгоградом отчим надругался над 11-летней девочкой

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийства и жестокое обращение с детьми
Главное сегодня
NB!
10.02.17
Киев собирается стрелять из «Буков» у берегов Крыма
КиевУкраина Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
10.02.17
Главврач без диплома? В Северной Осетии возмущены назначением Минздрава
ВладикавказРоссия Кадровые проблемы в медицине Общество
NB!
10.02.17
Военный Донбасс: На передовой затишье. ДНР готовится к боям за Дебальцево
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
10.02.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: бег Баку по замкнутому кругу
БакуАзербайджан Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
10.02.17
Песков прокомментировал инцидент с гибелью турецких военных в Сирии
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
10.02.17
Российских танков в Донбассе нет — Песков
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
10.02.17
Савченко вновь назвала Порошенко врагом народа Украины
КиевУкраина Дело Савченко Политика
NB!
10.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMИ снова грядут веерные отключения электричества: обзор энергетики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
10.02.17
Мэрия Екатеринбурга выделит миллионы на поиски причин грязи в городе
ЕкатеринбургРоссия Городское благоустройство Экономика
NB!
10.02.17
Повышение пенсионного возраста: риски последствий
Ханты-МансийскРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
NB!
10.02.17
Глава Крыма против празднования Дня святого Валентина в школах
СимферопольРоссия День святого Валентина Культура
NB!
10.02.17
Госдума приняла закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья
МоскваРоссия Приватизация жилья Политика
NB!
10.02.17
Жириновский предложил избирать в Госдуму только москвичей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
10.02.17
«В России освобождается рынок под порошковое молоко»
МоскваРоссия Проблемы молочной отрасли Общество
NB!
10.02.17
71% граждан РФ против упрощения получения виз для мигрантов из стран СНГ
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
10.02.17
В ГД зовут Фуркада в Музей войны 1812 года, чтобы он узнал характер русских
МоскваРоссия Биатлон Спорт
NB!
10.02.17
Максим ИсаевГотов ли Североатлантический альянс к войне? – The National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 10 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Турпоток из Китая в Россию за год вырос на 41%
МоскваРоссия Туризм Экономика
NB!
10.02.17
Фуркад наехал на лыжню Логинова из-за «обостренного чувства справедливости»
ВенаАвстрия Допинговые скандалы Спорт
NB!
10.02.17
Немецкий телеканал: Москва посылает в ЕС шпионов под видом мигрантов
БерлинГермания Информационная война против России Политика
NB!
10.02.17
«Австралийские казаки играют все большую роль в русской диаспоре»
ЧитаРоссия Казачество Политика
ещё главное