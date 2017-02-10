Год в страхе: В Волгограде родной дядя насиловал семилетнюю племянницу

Волгоград, , 14:47 — REGNUM В Волгограде будут судить педофила. Жертвой 33-летнего местного жителя стала родная племянница, которой на момент совершения преступления против половой неприкосновенности ребенка, было всего семь лет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 10 февраля, мужчине предъявлено обвинение сразу по трем статьям УК РФ.

Так, ему инкриминируют 11 эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, 11 эпизодов использования несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов и их распространении.

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Преступным посягательствам со стороны родного дяди девочка повергалась больше года — с июня 2012 года. Преступления совершались в доме бабушки потерпевшей, которая часто просила мужчину присмотреть за внуками — в семье воспитывается еще двое детей — брат 13 лет и девятилетняя сестра.

Все происходящее педофил снимал на видео. Файлы хранились у него на компьютере, они же и стали неопровержимым доказательством по уголовному делу.

Выявить преступника помогли полицейские из Австралии. Именно в эту страну подозреваемый направлял своим знакомым порнографические материалы. Об их поступлении иностранные коллеги и сообщили российским стражам порядка.

Долгое время девочка ничего не рассказывала о совершенном в отношении нее преступлении: она была запугана дядей.

По данным СКР, свою вину в содеянном злоумышленник уже полностью признал. Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в Тракторозаводский районный суд Волгограда. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Волгограде был осужден местный житель, который совершил сексуальное насилие над семилетней девочкой. Жертвой престарелого развратника стала дочь его гражданской супруги. Суд определил педофилу наказание — 13 лет колонии.

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