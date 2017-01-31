Под Волгоградом отчим надругался над 11-летней девочкой

Иловлинский район, Волгоградская область, , 15:37 — REGNUM В Волгоградской области будут судить насильника малолетней девочки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления 31 января, под подозрение в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка попал 24-летний житель Иловлинского района.

В настоящее время следствие по уголовному делу уже завершено. Несмотря на то, что сам злоумышленник своей вины не признает, следствие уверено в обратном. Дознаватели собрали неопровержимые доказательства причастности молодого человека к двум эпизодам изнасилования девочки, а также двум эпизодам насильственных действий сексуального характера. Материалы дела направлены в суд.

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По данным следствия, обвиняемый проживал со своей гражданской супругой и ее 11-летней дочерью. Над ребенком, который страдает легкой умственной отсталостью, злоумышленник надругался в июле прошлого года. Тогда отчим был пьян и воспользовался отсутствием дома матери девочки. Сексуальному насилию со стороны «папы» ребенок подвергся и в октябре прошлого года.

Долгое время девочка не рассказывала о произошедшем, вероятно, в силу возраста не осознавая всей тяжести совершаемых в отношении нее преступлений. «Откровенный разговор», в ходе которого и выяснилась страшная правда, состоялся у девочки с матерью и родным отцом в декабре. Женщина заметила, что поведение дочери изменилось. После родительница сразу же обратилась в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, уже в текущем году следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на половую неприкосновенность ребенка. Сразу после новогодних праздников по подозрению в сексуальных домогательствах к трехлетнему крестнику был задержан 29-летний житель Волжского.

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