Уничтоженные в Дагестане боевики входили в «хасавюртовскую» банду

По аналогичному сценарию были совершены нападения на полицейских в Махачкале и Кизилюрте

Махачкала, , 08:53 — REGNUM Боевики, уничтоженные накануне, 29 декабря, в Хасавюрте, входили в так называемую хасавюртовскую бандгруппу. По предварительным данным, именно члены этой банды несколько дней назад по аналогичному сценарию совершили нападения на посты полиции в Махачкале и Кизилюрте, сообщает телеканал «Звезда».

Один из убитых боевиков — 25-летний Эльдар Акамов — был известен как Абдулвахаб. Ранее он входил в «кизилюртовскую» бандгруппу. Выходец из села Эндирей. Второй — 24-летний Ислам Малачев — выходец из поселка Кизлярский Кизлярского района, пишет РИА «Дагестан».

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на полицейских произошло 29 декабря у въезда в город Хасавюрт. Боевики, передвигавшиеся на автомобиле «ВАЗ-2107», обстреляли полицейский «УАЗ». Был убит один сотрудник полиции. В ходе перестрелки нападавшие были уничтожены.

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В ночь на 25 декабря были убиты двое патрульных полицейских на трассе Махачкала — Каспийск. Нападавшим удалось скрыться. 23 декабря было совершено нападение на сотрудников полиции в городе Хасавюрте. Полицейский патруль остановил для проверки документов подозрительного мужчину, а тот открыл стрельбу по стражам порядка и был нейтрализован ответным огнем.

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