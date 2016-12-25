Очередное нападение на полицейских в Дагестане: двое ранены

Махачкала, , 09:34 — REGNUM В Дагестане совершено второе за последние несколько дней нападение на сотрудников полиции. По информации республиканского МВД, инцидент произошел недалеко от Троллейбусного кольца.

Неизвестные обстреляли наряд полиции, пишет ТАСС. В настоящее время стражи порядка с ранениями различной степени тяжести находятся в больнице.

Преступникам удалось скрыться, ведется их поиск.

Еще одно нападение на сотрудников полиции было совершено в Хасавюрте 23 декабря в 14.30 мск. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР, на улице Кирова полицейский патруль остановил для проверки документов подозрительного мужчину. Однако злоумышленник начал стрелять по стражам порядка из автоматического огнестрельного оружия. Ответной стрельбой нападавший был нейтрализован.

Личность нападавшего уже предварительно опознана. Это Рашид Алиев, 1994 года рождения. Проверяется его причастность к другим тяжким преступлениям. По факту нападения на полицейских возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, еще один полицейский был ранен 22 декабря в Кизилюртовском районе Дагестана. Наряд полиции выехал в одно из кафе в селе Султанянгиюрт по сигналу о драке. Уже на месте один из участников драки кинулся на полицейского с ножом. Сержант полиции получил ранения, но смог выстрелить в попытавшегося скрыться с места происшествия злоумышленника. Дебошир был ранен в ногу. 20 декабря в Дагестане недалеко отсела Манас в Карабудахкентском районе сотрудников полиции обстреляли двое неизвестных.

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