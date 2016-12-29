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В Дагестане задержана группа террористов, готовивших теракты в Москве

Происшествия
Семеро задержанных входили в ячейку, которой руководили эмиссары из Сирии

Махачкала, 29 Декабря 2016, 13:42 — REGNUM  

В Дагестане задержаны семь человек из группировки, входящей в международную террористическую организацию «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, боевики планировали совершение терактов в московском регионе.

Готовил и направлял деятельность бандргуппы эмиссар ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), находящийся в Сирии.

«Сотрудниками ФСБ России во взаимодействии с МВД России в Дагестане пресечена деятельность законспирированной группы сторонников запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство», планировавшей совершение в Московском регионе серии резонансных террористических акций», — цитирует сообщение спецслужб ТВ Центр.

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Как сообщало ИА REGNUM, две недели назад в Москве были задержаны четыре члена диверсионно-террористической группы, которые также намеревались провести серию терактов в Москве. Координировал действия террористов эмиссар ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), находившийся в Турции. Правоохранительными органами Таджикистана он был объявлен в международный розыск.

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